Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira, en düşük 201 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira, en düşük 201 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,77 azalarak 116 milyon 660 bin 399 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 323 lira, en düşük saat 00.00 ve 07.00'de 201 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 277 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 64 kuruş, en düşük 201 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA