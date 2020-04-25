Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 7 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 7 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,45 azalarak 65 milyon 484 bin 205 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 7 kuruş, en düşük saat 09.00'da 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 163 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 165 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 87 kuruş, en düşük 100 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA