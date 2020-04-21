Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 298 lira 11 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 298 lira 11 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,8 azalarak 62 milyon 635 bin 248 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 298 lira 11 kuruş, en düşük saat 06.00'da 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 147 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 150 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 26, en düşük 96 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA