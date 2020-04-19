Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 53 kuruş, en düşük 163 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 53 kuruş, en düşük 163 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,2 artarak 87 milyon 85 bin 244 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 325 lira 53 kuruş, en düşük saat 06.00'da 163 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 222 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 223 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 41 kuruş, en düşük 3 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA