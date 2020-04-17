Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 91 kuruş, en düşük 14 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 91 kuruş, en düşük 14 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21 azalarak 71 milyon 387 bin 747 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 329 lira 91 kuruş, en düşük saat 09.00'da 14 lira 31 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 196 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 194 lira 107 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 330 lira 40 kuruş, en düşük 164 lira 50 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA