Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 277 lira 20 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 277 lira 20 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,8 azalarak 30 milyon 569 bin 340 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 277 lira 20 kuruş, en düşük 03.00-07.00 saatlerinde 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 74 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 77 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 249 liradan, en düşük 1 lira 85 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA