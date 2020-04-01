Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 51 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 51 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,4 artarak 72 milyon 395 bin 426 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 322 lira 51 kuruş, en düşük saat 07.00'de 20 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 183 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 183 lira 352 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 62 kuruş, en düşük 1 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA