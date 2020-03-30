Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 66 kuruş, en düşük 69 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 66 kuruş, en düşük 69 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,17 azalarak 87 milyon 808 bin 75 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 66 kuruş, en düşük saat 07.00'de 69 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 206 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 206 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 13 kuruş, en düşük 189 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA