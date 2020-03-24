Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 80 kuruş, en düşük 4 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 80 kuruş, en düşük 4 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,16 azalarak 84 milyon 431 bin 427 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 321 lira 80 kuruş, en düşük saat 07.00'de 4 lira 41 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 187 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 192 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 75 kuruş, en düşük 189 lira 49 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA