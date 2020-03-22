Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 36 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 36 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 91,96 artarak 123 milyon 880 bin 631 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 332 lira 36 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 272 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 279 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 4 kuruş, en düşük 5 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA