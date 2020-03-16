Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 7 kuruş, en düşük 75 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 7 kuruş, en düşük 75 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,5 artarak 121 milyon 495 bin 66 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 324 lira 7 kuruş, en düşük saat 03.00'te 75 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 239 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 244 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 5 kuruş, en düşük 17 lira 49 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA