Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299 lira 99 kuruş, en düşük 29 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299 lira 99 kuruş, en düşük 29 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 53,9 azalarak 56 milyon 779 bin 690 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 299 lira 99 kuruş, en düşük saat 14.00 ve 15.00'te 29 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 135 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 134 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 62 kuruş, en düşük 163 lira 29 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA