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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 62 kuruş, en düşük 163 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

13.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 62 kuruş, en düşük 163 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,1 artarak 123 milyon 307 bin 462 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 332 lira 62 kuruş, en düşük saat 15.00 ve 16.00'da 163 lira 29 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 266 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 267 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 29 kuruş, en düşük 89 lira 67 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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