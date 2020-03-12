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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 29 kuruş, en düşük 89 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 29 kuruş, en düşük 89 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,54 azalarak 108 milyon 983 bin 770 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 331 lira 29 kuruş, en düşük saat 04.00'te 89 lira 67 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 229 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 232 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 18 kuruş, en düşük 182 lira 89 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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