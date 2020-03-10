SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 89 kuruş, en düşük 220 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 89 kuruş, en düşük 220 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,3 artarak 153 milyon 584 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 343 lira 89 kuruş, en düşük saat 00.00'da 220 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira 1 kuruş, en düşük 107 lira 15 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Ekonomi
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Ekonomi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Ekonomi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Ekonomi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla İran Rusya Kadın Petrol
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:26:17. #1.14#