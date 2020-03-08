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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 46 kuruş, en düşük 167 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

08.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 46 kuruş, en düşük 167 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 128 artarak 121 milyon 233 bin 147 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'de 331 lira 46 kuruş, en düşük saat 04.00'te 167 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 260 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 265 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 55 kuruş, en düşük 1 lira 50 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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