20.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:24

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2 artarak 157 milyon 717 bin 234 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 9.00, 10.00 ve 11.00'de 334 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 949 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 339 lira 75 kuruş, en düşük 258 lira 72 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA