17.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:16

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 92 kuruş, en düşük 275 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,54 azalarak 143 milyon 318 bin 186 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 331 lira 92 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 275 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 315 lira 187 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 91 kuruş, en düşük 225 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA