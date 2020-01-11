11.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:32

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 62 kuruş, en düşük 253 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,13 azalarak 132 milyon 215 bin 68 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 330 lira 62 kuruş, en düşük saat 05.00'te 253 lira 42 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 311 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 26 kuruş, en düşük 279 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA