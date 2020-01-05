05.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:16

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 45 kuruş, en düşük 174 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,97 artarak 140 milyon 678 bin 459 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 338 lira 45 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 174 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 71 kuruş, en düşük 180 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA