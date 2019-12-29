29.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:28

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 7 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24 artarak 117 milyon 690 bin 527 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 328 lira 7 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 45 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 250 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 266 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 48 kuruş, en düşük 121 lira 75 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA