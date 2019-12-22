22.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:14

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 99 kuruş, en düşük 44 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,94 artarak 116 milyon 940 bin 393 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 324 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 44 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 254 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 270 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 19 kuruş, en düşük 128 lira 27 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA