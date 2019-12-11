11.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:24

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 254 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,43 artarak 144 milyon 982 bin 569 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 338 lira, en düşük saat 03.00'te 254 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 320 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA