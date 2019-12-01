01.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:36

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 1 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,58 artarak 123 milyon 838 bin 817 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 338 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 74 kuruş olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 63 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA