29.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:24

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 13 kuruş, en düşük 271 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artarak 131 milyon 350 bin 990 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 332 lira 13 kuruş, en düşük saat 04.00'te 271 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 314 lira 352 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 313 lira 48 kuruş olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA