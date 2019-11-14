14.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:32

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 19 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,92 azalarak 123 milyon 904 bin 942 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 332 lira 19 kuruş, en düşük saat 00.00, 03.00 ve 04.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 12 kuruş, en düşük 199 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA