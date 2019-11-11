11.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:30

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 1 kuruş, en düşük 255 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,3 azalarak 128 milyon 170 bin 964 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 336 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00'te 255 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 397 lira 15 kuruş, en düşük 239 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA