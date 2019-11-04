04.11.2019 14:34

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 168 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,28 artarak 124 milyon 397 bin 412 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 338 lira, en düşük saat 00.00, 03.00 ve 04.00'te 168 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 281 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 287 lira 568 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 74 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA