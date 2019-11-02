02.11.2019 14:38

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 8 kuruş, en düşük 68 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,4 azalarak 81 milyon 777 bin 292 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 8 kuruş, en düşük saat 13.00'de 68 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 239 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 240 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 57 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA