01.11.2019 14:28

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 57 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,64 azalarak 114 milyon 211 bin 571 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 330 lira 57 kuruş, en düşük 01.00, 03.00 ve 07.00 saatlerinde 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 825 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA