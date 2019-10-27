27.10.2019 14:24

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 83 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 51,28 artarak 118 milyon 132 bin 895 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira 83 kuruş, en düşük saat 00.00'da 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 34 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA