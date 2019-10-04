04.10.2019 14:20

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 30 kuruş, en düşük 225 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,04 azalarak 118 milyon 997 bin 195 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 315 lira 30 kuruş, en düşük saat 04.00'te 225 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 295 lira 917 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 64 kuruş, en düşük 215 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA