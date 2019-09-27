27.09.2019 14:24

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 75 kuruş, en düşük 265 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,31 azalarak, 131 milyon 108 bin 889 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 315 lira 75 kuruş, en düşük 06.00'da 265 lira 17 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 303 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 33 kuruş, en düşük 285 lira 57 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA