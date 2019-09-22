22.09.2019 15:00

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 42 kuruş, en düşük 300 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49 artarak 143 milyon 330 bin 945 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 319 lira 42 kuruş, en düşük 04.00'te 300 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 94 kuruş, en düşük 45 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA