30.08.2019 14:24

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 47 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,43 azalarak 129 milyon 737 bin 560 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 310 lira 47 kuruş, en düşük saat 06.00'da 206 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 296 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 22 kuruş, en düşük 39 lira 66 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA