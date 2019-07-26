Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 58 kuruş, en düşük 265 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,34 azalarak 141 milyon 509 bin 837 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 323 lira 58 kuruş, en düşük saat 06.00'da 265 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 314 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 63 kuruş, en düşük 240 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA