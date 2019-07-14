Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 13 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,91 artarak 117 milyon 999 bin 133 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 320 lira 13 kuruş, en düşük saat 05.00'te 206 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 297 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 89 kuruş, en düşük 206 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA