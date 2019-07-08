Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 385 lira, en düşük 312 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,8 artarak 176 milyon 498 bin 39 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00, 15.00 ve 16.00'da 385 lira, en düşük saat 06.00'da 312 lira 26 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 334 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 337 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 79 kuruş, en düşük 206 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA