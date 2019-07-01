Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 6 kuruş, en düşük 174 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,41 artarak 138 milyon 683 bin 875 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 319 lira 6 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 174 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 298 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 1 kuruş, en düşük 49 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA