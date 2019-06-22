Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 78 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,49 azalarak 68 milyon 820 bin 501 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 303 lira 78 kuruş, en düşük saat 09.00'da 45 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 187 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 190 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 12 kuruş, en düşük 165 lira 83 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA