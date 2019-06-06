Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 93 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 198,92 artarak 66 milyon 656 bin 743 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 302 lira 93 kuruş olurken, en düşük 06.00'da 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 189 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 196 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 302 lira 1 kuruştan işlem görürken, 09.00'da piyasa takas fiyat değeri sıfır oldu.

Kaynak: AA