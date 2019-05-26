Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 55 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne oranla yüzde 17,6 artışla 89 milyon 420 bin 312 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 308 lira 55 kuruş olurken, 06.00'da 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 211 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 224 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira 80 kuruş, en düşük 2 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA