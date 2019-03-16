Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 60 kuruş, en düşük 20 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30 azalarak 66 milyon 729 bin 43 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 313 lira 60 kuruş, en düşük saat 16.00'da 20 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 185 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 189 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 49 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA