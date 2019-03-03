Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 91 kuruş, en düşük 126 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,42 artarak 118 milyon 956 bin 418 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 331 lira 91 kuruş, en düşük saat 00.00 ve 04.00'te 126 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 281 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 295 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 54 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA