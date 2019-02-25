Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 327 lira 12 kuruş, en düşük 143 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,79 artarak 124 milyon 393 bin 196 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 327 lira 12 kuruş, en düşük saat 03.00'te 143 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 283 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 41 kuruş, en düşük 145 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA