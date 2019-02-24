Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 41 kuruş, en düşük 145 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,83 artarak 119 milyon 849 bin 979 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 324 lira 41 kuruş, en düşük saat 03.00'te 145 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 268 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 276 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 51 kuruş, en düşük 5 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA