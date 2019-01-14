Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312,11 lira, en düşük 105,25 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,39 azalarak 106 milyon 855 bin 541 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 312,11 lira, en düşük saat 23.00'te 105,25 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 229,12 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 236,36 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316,74 lira, en düşük 79,86 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA