Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308,49 lira, en düşük 173,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,47 azalarak 114 milyon 173 bin 880 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 308,49 lira, en düşük saat 23.00'te 173,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280,39 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 283,31 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310,25 lira, en düşük 190 liradan işlem gördü.