Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311,09 lira, en düşük 225,88 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 azalarak 109 milyon 894 bin 411 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 311,09 lira, en düşük saat 04.00'te 225,88 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 295,06 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309,87 lira, en düşük 169,05 liradan işlem gördü.