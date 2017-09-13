Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 219,97 lira, en düşük 119,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 1,70 artarak 71 milyon 36 bin 705 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 219,97 lira, en düşük saat 04.00'te 119,99 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 191,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 196,16 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 223,43 lira, en düşük 142,48 liradan işlem gördü.